田中69勝超越建仔 躍居亞投第4

洋基田中將大生涯第69勝，超越王建民，獨居亞洲投手在大聯盟勝場排行榜第4名。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕洋基「神之子」田中將大昨天證明王牌身價，在主場對光芒飆出9局10K完封秀，以生涯第4場完封率隊3：0贏球；這不但是田中本季第5勝，也是生涯第69勝，正式超越王建民，獨居亞洲投手在大聯盟勝場排行榜第4位。

「面對和我們一樣都在戰績前段班的球隊，今天能夠完投9局的感覺更棒了。」30歲的田中昨用111球完投，只讓光芒擊出2支安打，也讓洋基繼續稱霸美聯東區，和排名第2的光芒勝差拉大成1.5場。

田中去年7月25日對光芒也拿過完封勝，本季對光芒3場共投22局只失1分，累計防禦率僅0.41。田中的2安10K完封秀，更是洋基自2002年9月25日穆西納之後首見，巧的是當年穆帥也是對光芒。

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下一個目標是黑田79勝

《ESPN》指出，田中是繼達比修有、黑田博樹、野茂英雄後，史上第4位日本投手在大聯盟飆出至少10K的完封勝。田中生涯累計69勝，更已超越台灣投手王建民的68勝，下一個要追趕的目標，則是賢拜黑田博樹的79勝，目前只差10勝。

光芒打線昨對田中束手無策，身為「唯二」敲安的1棒米德斯就說，「他投出很多低角度的滑球，讓我們揮棒落空，其他球路也都搭配得很好。」另一位敲安打者則是7棒阿德梅斯。洋基教頭布恩也認為田中的速球、滑球和指叉球搭配絕佳，「讓他帶頭在這次主場系列賽打頭陣，又是對上這麼好的隊伍，真是太棒了。」

此外，洋基得分都靠全壘打，先是1棒拉梅修在3局下轟出2分砲，8棒梅賓則在5局下補1支陽春砲。洋基目前連20場開轟，和水手並列本季大聯盟最長，隊史則是自1941年連25場之後的第2長。

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