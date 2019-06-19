阿普頓當後盾 大谷9轟出爐

天使大谷翔平（右）昨對藍鳥擊出本季第9轟。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大谷翔平昨天隨隊作客多倫多，在對藍鳥4連戰第1場就擊出本季第9轟，天使於2局上猛攻11人次，含大谷在內共有3人開砲，單局鯨吞7分奠定勝基，以10：5擊敗藍鳥，最近7戰拿下5勝，本季對戰4戰全勝。

兩隊這場都採用「假先發」，1局上天使3上3下，打第3棒的大谷被三振，2局上藍鳥換上「真先發」傑克森，第1球就被傷癒歸建的阿普頓轟陽春彈，再投2球又遭卡胡狙擊，只投3球就讓藍鳥從1：0領先變成1：2落後。

天使於2出局後重啟攻勢，靠2安打2保送再添2分，棒次輪回大谷，他抓第1球轟出左外野3分彈，是他本季第9轟，阿普頓單局第2次打擊又敲安，讓傑克森只投0.2局就狂丟7分退場；大谷5打數2安打3打點，最近13場狂轟6發全壘打。

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大谷把這發全壘打歸功於阿普頓，他指出，阿普頓棒次在他後面，產生很大保護作用，只要他能上壘，阿普頓很有長打能力，常常可以把他送回來，「只要隊友的打擊有發揮，我們就能贏下很多比賽。」

楚奧特第9次同場開轟

看板球星楚奧特於6局上轟出陽春彈，本季第20轟出爐，把領先擴大到10：1，成為史上第7位於28歲前連續8季至少20轟的球員，也是第9次與大谷同場開轟，單場5打數4安打3打點，只差三壘安打就達成「完全打擊」。

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