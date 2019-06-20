亞錦賽全能出擊 李智凱一馬當先

李智凱昨於亞洲體操錦標賽3項目出賽，總分暫居第1。（資料照，中央社）

今續戰單雙槓、跳馬

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年烏蘭巴托亞洲體操錦標賽昨點燃戰火，台灣「鞍馬王子」李智凱不受新動作申請遭打回票影響，首日於男子鞍馬、吊環、地板共斬獲42.367分，領先日本好手荒屋敷響貴42.333分及中國劉榕冰41.333分，暫時排名第1，今天繼續在單槓、雙槓及跳馬奮戰，尋求全能賽金牌。

「湯瑪士」加強版 認證碰釘

林育信、李智凱師徒在去年雅加達亞運前，著手準備以威震國際「湯瑪士迴旋」當基礎規劃動作，從馬頭飛越鞍部到馬尾，希望該動作難度從E級升至F級，並以李智凱為名，向國際體操總會（FIG）申請認證。

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李智凱從小開始練體操，轉眼努力訓練逾15年，最期待在歷史留名，擁有以「李智凱」命名的專屬動作。不過，林育信昨透露，新創動作未獲FIG認可，南韓籍裁判長強調，該動作到明年東京奧運前都不可能通過申請，「我們不會失望，反正眼前還是以搶下奧運門票為目標。」

鞍馬總分第1 闖8強決賽

李智凱想取奧運資格，有一途徑是世錦賽全能項目取得前12名，就能直達奧運。這次亞錦賽是他全能項目的測驗站，昨在鞍馬小試身手，難度分6.200、執行分8.833分，總分15.033分，以第1名晉級鞍馬8強決賽，加上地板14.367分以及吊環12.967分，在全能賽暫時領先群雄。

唐嘉鴻今單槓拚佳績

至於雅加達亞運單槓金牌、地板銀牌唐嘉鴻為了保護腳傷，昨只在吊環、鞍馬上陣，吊環獲13.733分、鞍馬拿11.300分。教練翁士航透露，「嘉鴻在吊環表現可以接受，期待他今天在最拿手的單槓拿出最佳表現。」

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