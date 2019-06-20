體操名將齊聚南韓盃 我深入敵營情蒐

國手退休轉教練的陳智郁，赴韓情蒐國際體操好手近況。（陳智郁提供）

南韓盃各國體操高手雲集。（陳智郁提供）

黃金計畫選手 補助情蒐

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣體操隊出征亞錦賽拚佳績之際，屬李智凱黃金計畫團隊成員的陳智郁及唐嘉鴻團隊的陳宜翔沒閒著，一同飛往南韓於當地高等級邀請賽情蒐，盼帶回更多世界名將情報，以利李智凱、唐嘉鴻擬定未來作戰計畫。

為了在2020年東京奧運力拚佳績，體育署依選手訂定個別化培訓專案計畫，擬定3級「黃金計畫」，而李智凱、唐嘉鴻皆是計畫中的成員。體育署競技組組長洪志昌透露，屬黃金計畫的選手，只要其團隊提出欲在重大國際賽派員情蒐，體育署就能依計畫給予補助。

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我赴韓情蒐手稿。（陳智郁提供）

唐嘉鴻團隊的陳宜翔，也赴韓情蒐。（陳智郁提供）

南韓盃於18日、19日開戰，主辦單位不僅祭出高額獎金，更設有參賽門檻，選手得具世錦賽、奧運佳績才行，包括俄羅斯、南韓等1軍皆派員，整體實力絕不遜於亞錦賽。

亞運銅牌 陳智郁轉教練

陳智郁在去年雅加達亞運奪吊環銅牌後宣布退休，隨即轉任國家隊教練。這次他帶攝影機、相機等器材飛往南韓，透過紙筆記錄及拍攝影片，親自觀察各國好手現階段實力。不過，較為可惜的是里約奧運、去年世錦賽鞍馬金牌的英國名將惠特洛克原在出賽名單，最終卻不見人影，無緣進一步瞭解其備戰狀況。

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