雙詹伯明罕出師不利 小薇單打止步

謝淑薇昨敗給「最熟悉的對手」，單打止步16強。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹家姊妹、謝淑薇昨伯明罕女網雙、單打陸續上陣，可惜都未能奏捷，只剩下小薇專心拚雙打，預計今爭4強門票。

小薇雙打爭4強門票

這項7月溫布頓錦標賽暖身的英國草地盛事，謝淑薇與雙打搭檔史崔可娃「化友為敵」，單打次輪台英老戰友隔網對決，小薇力戰兩盤逆轉不成，終以6：7（3：7）、3：6惜敗，16強止步再與史崔可娃合拍出擊。

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謝淑薇初登場3盤扳倒白俄羅斯第5種子莎芭蓮卡後，現世界女單28名的她，無巧不巧與51席的史崔可娃狹路相逢，儘管過往對戰1勝3敗落居下風，球風刁鑽多變的小薇，挾著今年4度力挫前10高手氣勢，開賽互保一路僵持，怎奈搶7時失誤偏高，3：2遭史崔可娃連下5球先馳得盤。次盤小薇試圖反撲，第4局卻遭熟悉彼此打法的史崔可娃首度突破，形成1：4差距，最終拉鋸1小時32分鐘吞敗。

雙詹復仇老冤家失利

小薇雙線出擊，她與史崔可娃榮膺雙打第2種子，首輪「台捷聯軍」已逆轉勝，將與首度組軍的阿塔沃（美國）／琪切諾克（烏克蘭）拚準決賽席次。至於詹詠然、詹皓晴雙打補賽復仇失利，4：6、7：5、4：10不敵第4種子老冤家葛羅菲德（德國）／舒爾絲（荷蘭），首輪止步未能回報5月羅馬搶10失利之仇。

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