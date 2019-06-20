美洲盃足球賽》巴西敗給VAR 糗當白「射」力量

巴西庫蒂尼奧（前）86分鐘破門興奮歡呼，後來空歡喜一場。（美聯社）

巴西庫蒂尼奧（右2）得知進球遭VAR判定進球不算後神情失落。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美洲盃足球賽小組賽，巴西昨迎戰委內瑞拉，雖然攻勢相當積極，最後卻有2球遭影像輔助判決（VAR）沒收，終場以0：0與委內瑞拉踢平。

巴西此役持球率高達69%、射門19次，攻勢相當積極，但僅有1次射正。第39分鐘時菲爾米諾頭錘進球，裁判卻判巴西犯規進球不算。第60分鐘，赫蘇斯起腳破網，但經由VAR判定為越位不算，雖然第86分鐘時，庫蒂尼奧再度破門，一度讓巴西有獲勝機會，裁判卻又透過VAR檢視，確認球先打到越位的菲爾米諾，進球再度被取消。

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一場比賽內3度進球不算，令地主巴西隊相當悶，但科技執法讓雙方都心服口服，巴西主帥提特說：「我們沒有辦法去抱怨VAR，如何在龐大心理壓力下作戰，是我們得去努力的地方。」倒是委內瑞拉總教練杜達美相當開心，直言這是正義的伸張。

至於另一場比賽，秘魯以3：1擊敗玻利維亞。目前A組小組賽各隊踢完兩場後，巴西和秘魯戰績同為1勝1和，但巴西淨勝3球，暫居第1，委內瑞拉2和為第3名，墊底的是玻利維亞。

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