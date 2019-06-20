兄弟無緣季冠》土投三本柱崩盤 從龍頭摔到谷底

兄弟先發投手黃恩賜。（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟上半季無緣爭冠，關鍵就在先發本土投手全面崩盤，5月3日至今土投先發15場慘吞10敗，1勝難求，防禦率高達8.69，被打擊率3成51，67.1局送出33次四壞保送，表現非常不理想。

中職4隊先發土投成績

投教挺得住 過去讓它過去

中信兄弟投手楊志龍。（資料照）

其中楊志龍因右肩不適5月中旬脫離戰線，黃恩賜和蔡齊哲表現持續不振，季初表現強勢的「黃衫本土三本柱」持續探底，導致兄弟開季至5月2日，戰績15勝9敗高居全聯盟第一，5月3日以後僅剩10勝21敗。

中信兄弟投手蔡齊哲。（資料照）

兄弟投手教練佛斯特表示，陣中先發投手實力和天賦兼具，但還年輕，這段期間挨打是學習的過程，建議他們不是只「丟球」就好，還要有想法和策略去「投球」，控球要更穩定。

先發本土投手遭擊潰，佛斯特想法並不悲觀，他認為球季還沒結束，大家看的是季末結算成績，不會只看開季或季中成績如何，「過去就讓它過去，一切向前看。」

期待陳琥 下半季有望先發

陳琥未來性備受期待，下半季有機會擠進先發輪值，佛斯特認為陳琥須精進控球，同時取得兩好球不能只想著不斷引誘打者，逼得自己投到滿球數不利局面，要想辦法用決勝球解決打者，「他變速球投得好，就是不錯的決勝球種。」

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