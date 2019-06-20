兄弟無緣季冠》先發打線變變變 打者適應不良

中信兄弟王勝偉昨開轟。（記者陳志曲攝）

開季迄今 中信兄弟詹子賢轟出陽春砲。（記者陳志曲攝）

第7棒14人打過 兄弟先發打線一變再變

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟先發打線超級變變變，幾乎每場都不一樣，其中先發第7棒竟多達14人打過，曾出現這場開轟、下一場從板凳待命的例子，讓陣中打者得不斷適應調整。

上半季尚未結束，兄弟已用14人打過第7棒，包括彭政閔、周思齊、張志豪、詹子賢、陳子豪、王勝偉、里迪、黃鈞聲、許基宏、陳文杰、林書逸、陳子鴻、張志強、陳江和；另外，先發第1、5、6、7棒累計打擊率都不到2成50。

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先發打線「初一、十五不一樣」，兄弟打擊教練泰銳解釋，教練團針對不同先發投手安排打線，有時會看到這名打者明明上一場敲全壘打，這一場卻沒先發，主因是擔心對戰對方投手數據不佳，因此先發卻打不好，導致挫折、失去信心。

泰銳強調，有時安排先發9棒很為難，除了要求攻擊，還須顧及防守，終極目標是排出最佳9人，「如果我們像桃猿一樣，打擊排行榜前10名佔了6人，就不用一直調整先發陣容。」

泰銳舉2016年世界大賽冠軍芝加哥小熊為例，「你看那一年的小熊，先發打線不斷變動，是全大聯盟變動最頻繁的球隊，但他們照樣拿到世界大賽冠軍，先發9棒一直更動並沒有太大影響。」

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