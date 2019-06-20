U18世青賽》火球男排排站 台日飆速對決

台灣隊培訓名單以潘文輝的153公里為最速。（資料照）

令和怪物佐佐木 「令和怪物」佐佐木朗希，4月U18集訓時飆出163公里火球，刷新日本高中最速紀錄，一躍成為今年日職選秀會最熱門投手。（取自日本武士隊官網）

催速163

〔記者龔乃玠／綜合報導〕U18台灣隊24人培訓名單有多名火球系投手，包括李晨薰、潘文輝、陳志杰等人，都有催出150公里的實力。和台灣隊預賽同組的日本武士隊，同樣火球男雲集，好投手的質與量相當驚人。

最受矚目的佐佐木朗希，4月U18集訓時飆出163公里火球，刷新日本高中最速紀錄，一躍成為今年日職選秀會最熱門投手。日本火腿球團早在本月宣布，第1指名就是這位「令和怪物」。

巨人球探長長谷川國利直言，佐佐木是不同次元的選手，「球速快，變化球也好，還有50公尺可跑出5秒多的超凡身體素質。」他甚至形容，佐佐木和高中時期的巨人王牌菅野智之相比，是「10比1」、「天和地」的差別。

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另一名火球男是奥川恭伸，他在今年春季甲子園單場飆出17次三振，還有151公里速球，滑球和指叉球皆為極品，被認為是接近即戰力的高中投手。此外，還有最速153公里的左投及川雅貴、最速150公里的右投西純矢，4人都是評價S級的高三投手。

台灣隊潘文輝

飆153最速

台灣隊培訓名單以潘文輝的153公里為最速，和李晨薰、陳志杰等火球男，有機會在今年U18強碰日本「高校4天王」。

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