陳盈駿領軍瓊斯盃 台灣藍換血秀拚勁

瓊斯盃7月12日由男籃賽事打頭陣點燃戰火，台灣藍隊由陳盈駿（左2）出任隊長。（記者張嘉明攝）

〔記者粘藐云、吳孟儒／台北報導〕第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，7月12日將在彰化體育館點燃戰火，昨台灣男女籃4支隊伍齊聚一堂，為賽事宣傳，號召球迷一同力挺台灣籃球。

今年瓊斯盃男子組賽事，7月12日至16日在彰化體育館登場，18日至21日移師新莊體育館。今年台灣男籃年輕化，除了32歲的張博勝，其餘球員都在30歲以下。

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男籃7月12日彰化開打

台灣藍隊由去年雅加達亞運教頭帕克領軍，他表示，這支球隊相當年輕，經過兩週集訓，大家很有拚勁也相當努力，盼能在球迷面前展現出最好的一面，並為11月亞洲盃做準備。

台灣藍隊隊長陳盈駿。（記者張嘉明攝）

26歲的陳盈駿今年成為藍隊隊長，期許自己扮演教練和隊友溝通的橋樑，並帶領這個世代的球員扛下更多責任和台灣隊的招牌，「雖然我們身材較為劣勢，但可以用拚勁來彌補。」

藍隊年輕化 備戰亞洲盃

台灣白隊由國立體大主帥桑茂森領軍，以世大運成員為班底，5月底已前往俄羅斯移訓，隊長黃泓瀚表示，「這次移訓及比賽最大幫助在於默契跟凝聚力的提升，大家都想贏球，這種感覺很好。」

「混血王子」譚傑龍。（記者張嘉明攝）

至於19歲的「混血王子」譚傑龍將有機會出賽，但不是代表白隊，而是他目前就讀的加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）隊，他笑說：「其實比較想代表國家隊出賽，但命運就是如此。」

譚傑龍打客隊 軍情互通

「這樣的情況確實有點尷尬，畢竟去年有機會，今年也一度有望代表白隊。」至於是否會向大學隊友透露自家軍情，譚傑龍說：「當然會啊！我也會跟學長透露UBC這邊的情報啦！但球是圓的，到時候看當天狀況見真章。」

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