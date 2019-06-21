鵜鶘狀元郎無異議 威廉森就定位

「詹姆斯接班人」威廉森，被各界一致看好成為今年選秀狀元。（資料照，今日美國）

威廉森隊友巴瑞特（左），可望以探花之姿加入尼克。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年NBA選秀會今日早上7點在籃網主場巴克萊中心登場，鵜鶘有望用隊史第2支狀元籤選入來自杜克大學的「詹姆斯接班人」威廉森，扛起A.戴維斯離去後的重任。

AD離隊 將扛重要角色

威廉森在今年2月因踩爆Nike球鞋，造成公司股價狂跌，看得出名滿全球，並具龐大的市場影響力。此外，來自莫瑞州立大學的莫蘭特，被看好成為灰熊新一代主控；與威廉森在杜克當戰友的巴瑞特可望以探花之姿加入尼克。

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尼克探花 料選巴瑞特

值得一提的是，威廉森、莫蘭特、巴瑞特潛力無限，被視為能在未來主宰NBA，使各大選秀預測網站就依序將3人放入前3順位。

鵜鶘有望成為今年選秀最大贏家，能持狀元籤選入威廉森，又拿戴維斯交易案得到的第4順位再添新血，陣容還有從湖人轉戰而來的英葛蘭、波爾、哈特，外界看好能縮短失去戴維斯的陣痛期。

日本「混血王子」八村壘，預測落點為11至20順位。（資料照，今日美國）

威廉森表示，已準備好成為鵜鶘一員，這段期間深刻感受到紐奧良球迷熱情，有信心扛起球隊王牌。

日裔八村壘拚樂透區

選秀會另一焦點是來自日本的「混血王子」八村壘，預測最佳落點為11順位由灰狼選走，成為首位在前14順位樂透區被相中的日本人。不過，ESPN卻看衰他，預測將掉出樂透區，在20順位被塞爾提克挑走。

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