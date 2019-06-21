灰熊送走康利 喜迎榜眼重建

灰熊主控康利被送至爵士。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕灰熊連2季無緣季後賽，昨把效力12季的鎮隊主控康利送至爵士，換來克勞德、柯佛、G.艾倫，及今年選秀23順位、2020年受保護首輪選秀權，邁入重建期。

31歲康利在2007年選秀第4順位被灰熊相中，為球隊出賽788場、得分1萬1733分、4509次助攻、1161次抄截及1086顆三分球，皆為隊史之最。

請繼續往下閱讀...

灰熊手握選秀榜眼籤，傳已鎖定莫瑞大學的莫蘭特（中）。（資料照，法新社）

鎖定潛力控衛莫蘭特

灰熊在2011年至2017年以康利、M.加索為核心，連7年闖進季後賽，締造隊史最輝煌一頁。不過，加索今年被交易至暴龍，現在又清出康利，確定砍掉重練。他們今日選秀會有望用榜眼籤鎖定最具潛力的控衛莫蘭特，加上本季新秀第1隊的J.傑克森，以2人作為重建基石。

爵士進補 可望添火力

爵士球風「重守輕攻」，靠強悍防守在本季例行賽取50勝32敗，但季後賽首輪5戰有3場得分未破百分，貧瘠火力成為提前打包主因。如今，補進本季場均21.1分的康利，與米歇爾共組後場，搭配中鋒戈貝爾，準備捲土重來。

此外，這波交易案，命運最悲慘的是原爵士主控「西班牙金童」魯比歐，今夏已是自由球員，但爵士獲康利助拳後，等於宣告他無緣續留。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法