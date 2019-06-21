體操亞錦賽》全能首度稱霸 李智凱寫歷史

李智凱（左）昨日進帳1金1銅，與教練林育信分享榮耀。（林育信提供）

台灣體操隊首度在亞錦賽站上頒獎台。（林育信提供）

李智凱在亞錦賽全能項目奪得台灣史上第1金，今續拚鞍馬金牌。（資料照，記者林正堃攝）

今鞍馬拚個人第2金

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱昨在2019年烏蘭巴托亞洲體操錦標賽再寫歷史，他在男子全能決賽以83.666分力壓兩名中國選手胡旭威的83.167分及劉榕冰的82.867分，奪下台灣暌違13年的亞錦賽金牌，更是史上首面全能項目金牌，今天將乘勝追擊，在鞍馬、地板單項決賽再拚獎牌。

林祥威在2006年鞍馬進帳我首面亞錦賽金牌，歷經13年等待，由李智凱接棒，更難能可貴的是李智凱今年4月才把重心轉往全能，僅花了2個多月準備，就拿下亞錦賽全能金牌，完成「不可能的任務」。

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教練林育信表示，很開心看到愛徒再為台灣寫下歷史，今天鞍馬也以奪金為目標。他認為，李智凱這次6項表現都十分穩定，唯獨雙槓獲得13.633分有點意外，「距離世錦賽還有一段時間，只要繼續修正細節，屆時拿奧運門票問題不大。」

唐嘉鴻 明單槓拚獎牌

另位好手唐嘉鴻歷經腳傷低潮，昨在單槓資格賽拿到14.367分，與日本好手岡準平並列第1，晉級明日8強決賽。教練翁士航透露，「嘉鴻這次證明傷勢沒有太大問題，整體單槓表現很流暢，逐漸找回應有狀況，決賽若能發揮水準，有望衝擊獎牌。」

首度贏南韓 團體銅樂

此外，台灣隊憑藉李智凱制霸全能賽，及唐嘉鴻的單槓優異表現，在男子團體賽共拿246.097分，擠下強敵南韓的245.966分，也是隊史首次在國際賽勝過南韓，僅次於日本的251.233分、中國的253.233分，贏得隊史首面團體賽銅牌。

唐嘉鴻在單槓資格賽並列第1，明有機會衝擊獎牌。（資料照，記者陳志曲攝）

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