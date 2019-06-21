伯明罕女網賽》謝淑薇雙打晉4 直美爆冷淘汰

「台捷組合」謝淑薇（見圖）與史崔可娃晉級雙打4強。（資料照，法新社）

大坂直美止步單打16強。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕謝淑薇與捷克女將史崔可娃的跨國組合，昨天在伯明罕女網賽女雙8強戰，首盤4：1領先時，對手阿塔沃（美國）／琪切諾克（烏克蘭）因傷退賽，讓小薇只花20分鐘就輕鬆晉級。

首盤4：1領先 對手因傷退賽

由於天候不佳，比賽數度因雨中斷，謝淑薇女雙賽事比原訂時間延後了2小時才登場，不過，昨面對首度合拍的「美烏組合」沒有耗費太多力氣，開賽連保帶破以4：1領先，對手在申請傷停後，身體仍感不適，讓小薇收下「退賽禮」，直闖4強。

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謝淑薇／史崔可娃將和歐絲塔潘珂（拉脫維亞）／佛絲科波耶娃（哈薩克）爭奪冠軍賽門票，挑戰今年合拍的第3座金盃。

女單部分，甫奪下法網后座的澳洲第2種子芭提，16強賽秋風掃落葉，6：3、6：1拍落美國選手布拉迪；世界球后大坂直美狀態不佳，以2：6、3：6爆冷不敵世界排名43的哈薩克女將普汀塞娃，無緣8強。

曾俊欣獲溫網會外賽外卡

此外，溫布頓網球錦標賽昨公布外卡名單，17歲的「夜市球王」曾俊欣以去年青少年冠軍之姿取得會外賽資格，這將是他今年轉職業後首度出戰大滿貫。

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