沙巴西亞250勝 感謝隊友幫「卡」位

洋基沙巴西亞昨奪得生涯第250勝，他特別感謝隊友教他卡特球。（今日美國）

250勝+3000K 史上第14人

〔記者龔乃玠／綜合報導〕「若非遇上佩提特、李維拉等好隊友，我可能早就不在球場上了。」洋基38歲老投手沙巴西亞昨奪下生涯第250勝，歸功於在紐約遇到的好隊友。

沙巴西亞昨找回卡特球手感，對光芒先發6局掉1分奪勝投，成為大聯盟史上第14位250勝、3000次奪三振的投手。達成這兩項紀錄，總教練布恩認為，沒有長壽且偉大的生涯是辦不到的，「他已鎖定名人堂了，5年後，他們就會來電通知他（意即首年就入選）。」

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季後引退的沙巴西亞，追逐紀錄過程克服心臟手術、膝蓋退化等難關。昨賽前，6月防禦率逼近7的不穩定表現，讓洋基表明要在交易市場找尋先發新戰力，但歷經四度挑戰，終於達到里程碑，和自己的偶像萊恩、席佛等名投相提並論。

5年前學會卡特球 延續生涯

沙巴西亞認為，卡特球幫他投出第二人生。2014年在佩提特、李維拉指導下，學會這顆球種，但2016年才調整為主戰球種，關鍵是穆西納當年話語點醒他，「改變不是讓你繳出顛峰時的成績，而是為顛峰之後做準備。當你老了，沒有過往天賦，你要怎麼每季再拿個12、13勝？」

近兩季沙巴西亞將卡特球使用率提升至超過40%，成為最倚賴球種。回顧如何在大聯盟打滾19年，他說，「我很幸運，能夠遇到佩提特、李維拉這些好球員指導我，對我來說意義重大。」

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