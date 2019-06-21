先發勝率越來越低 現役200勝僅2人

36歲韋蘭德生涯已有213勝。（資料照，法新社）

46歲柯隆生涯累計247勝，但本季還沒找到新東家，恐無緣挑戰250勝。（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕「300勝俱樂部」向來是大聯盟熱門話題，但現役勝投王沙巴西亞拚到250勝的漫漫長路，不免讓人好奇在講究分工的現代棒球，是否連「250」都變成一大障礙。

數據顯示，本季先發投手平均吃5.31局、31%勝投率，比5年前的5.97局、35.1%還要少。回顧去年，後援投手在季賽吃了17415.1局，等於有40.1%的局數都由牛棚負責，刷新前年的歷史紀錄，美媒因此註解，「忘掉先發投手吧﹗這是牛棚的賽季。」

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理論上，生涯累計247勝的柯隆最接近250勝，但他本季還沒找到新東家，且已46歲，恐成「最遙遠的3勝」。因此現役兩名200勝之一的太空人強投韋蘭德，最有機會叩關，本季繳9勝、防禦率2.59的他，宰制力依舊，加上合約到2021年，有望一搏在進入自由市場前達標。

31歲的道奇強投克蕭，雖然已奪160勝，但過去6季有5年曾進傷兵名單，和他同樣20歲就登大聯盟的沙巴西亞，31歲時也累積191勝，卻又花7季才達成250勝，證明傷痛和退化永遠是投手最大的考驗。

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