體操亞錦賽》李智凱「落」第6 教練：失敗非壞事

李智凱昨鞍馬出現落馬失誤，無緣再添獎牌，下站將挑戰世大運2連霸。（資料照，記者陳志曲攝）

唐嘉鴻今單槓決賽，力拚登上頒獎台。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱昨在2019年烏蘭巴托亞洲體操錦標賽男子鞍馬決賽出現落馬失誤，僅拿14.000分，排名第6，無緣再添獎牌，他27日將到義大利拿坡里，挑戰世大運鞍馬2連霸。

李智凱昨鞍馬失手，地板決賽也以14.267分排名第5，無緣成為台灣首位單屆亞錦賽強摘至少2面獎牌的選手。

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滿意全能成績 放眼10月世錦賽

李智凱在3月世界盃亞塞拜然站，因賽前感冒發高燒，導致體力不支於鞍馬資格賽出現2次落馬，昨決賽則落馬1次。教練林育信並不擔心，「我們這趟目標是測試全能，成績及拿金牌都很滿意，接下來先把世大運比完，調整狀況及提升穩定性，10月世錦賽拚奧運資格最重要。」

李智凱這次全能賽共比6項，已耗費不少體能，昨比鞍馬前又先比地板，期間不斷摸右肩膀。林育信強調肩膀無大礙，「鞍馬畢竟有難度，沒有人能每次都成功，這次失敗不是壞事，接下來可以再調整，世大運繼續測試全能成績，並拚鞍馬2連霸。」

唐嘉鴻今領軍 再拚單項獎牌

台灣隊昨共5人出征單項決賽，林冠儀、唐嘉鴻在男子吊環分居第6、第8；女子跳馬方可晴以13.050分獲第6名，丁華恬在高低槓以10.700分排名第6。

今日進行最終日賽事，最受矚目的是雅加達亞運單槓金牌唐嘉鴻，他在資格賽和日本好手岡準平並列第1。

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