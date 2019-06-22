忙亂中奪亞錦首金 林祥威 「印」象深

林祥威（中）2006年以鞍馬項目為台灣奪下首面亞錦賽金牌，當年黃哲奎（右）奪鞍馬銀牌，翁士航（左）則獲吊環銅牌。（林祥威提供）

林祥威（右）現擔任三民國小體操隊教練。（林祥威提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕昔日鞍馬好手林祥威2006年成為台灣首位在亞錦賽奪金的名將，卸下選手身分後，近年在台北市三民國小擔任教練，培育更多幼苗，看到李智凱相隔13年後在亞錦賽全能項目制霸，他也大讚真的很不簡單。

首屆亞錦賽1996年在中國長沙舉行，第二屆相隔7年才在廣州復辦。林祥威2003年首次參加亞錦賽就奪下鞍馬銀牌，2006年靠獨門動作「湯瑪斯向後位移加內轉體一圈」奪歷史首金。

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2006年亞錦賽在人口僅490萬的印度蘇拉特舉辦，林祥威與隊友先從機場拉車至比賽場館，結果車上竟沒有空調，熱得頭昏腦脹，且當時他腰部有傷，預賽發生要命失誤，驚險吊車尾晉級決賽。

更扯的是，大會賽事安排一團亂，林祥威決賽前熱身後坐在觀眾席上休息，突然被唱名要出賽，手忙腳亂換完衣服就上陣。他笑說：「我在一種無預警的狀況下上場比賽，拿到金牌是運氣好。」

林祥威表示，「李智凱的鞍馬技術比我好，且以前我們當選手都不敢想像在全能或團隊拿牌，他還拿到全能金牌真的很不簡單，希望他與唐嘉鴻能繼續努力在東京奧運再創歷史。」

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