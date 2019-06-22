費爸搶哈雷10冠 穆雷以雙打回歸

費德爾挑戰哈雷男網賽第10冠，昨擊敗松加晉級8強。（歐新社）

穆雷（左）傷後復出，與西班牙羅培茲（右）搭檔雙打，爆冷扳倒頭號種子。（美聯社）

對松加止敗 費德爾認僥倖

〔記者梁偉銘／綜合報導〕頭號種子費德爾昨在哈雷男網賽以7：6（7：5）、4：6、7：5力退「法國阿里」松加，驚險晉級單打8強，也中止對戰2連敗，將與西班牙第7種子阿古特拚準決賽門票，朝德國草地第10冠邁進。

費爸與松加交手18次，儘管12勝6負佔上風，但先前兩次費爸都輸，兩人過去草地過招一回，2011年溫布頓8強也由松加贏球，如今拉鋸至決勝盤，費德爾第11局關鍵破發才獲勝。

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費德爾坦承有點僥倖，「情緒很複雜，有滿意、難過及失望，比數相當接近，最後有點幸運。」下一戰遭遇對戰8勝0敗的阿古特，難得留起滿臉鬍渣的費爸充滿期待，「我對他的成績還不錯，希望帶來更多自信。」

穆雷戰雙打 扳倒頭號種子

動了金屬髖關節手術休兵近半年的穆雷重出江湖，昨與西班牙羅培茲在倫敦女王草地賽雙打，以7：6（7：5）、6：3扳倒哥倫比亞頭號種子卡波／法拉，安抵8強。

穆雷表示，臀傷恢復良好，「開始打得有些掙扎，搶7才漸入佳境，我很享受比賽，能繼續打球已算幸運。」

此外，謝淑薇與捷克史崔可娃聯手殺入伯明罕女雙4強，今天將與歐絲塔潘珂（拉脫維亞）／佛絲科波耶娃（哈薩克）爭冠軍賽門票。

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