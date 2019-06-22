日本第一人》首輪第9順位 八村壘選秀「樂透」

2019NBA選秀樂透區新秀一覽

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本「混血王子」八村壘昨天在選秀會被巫師在首輪第9順位挑走，成為史上第1位在樂透區被選中的日本人，他也用日文發表感言，「大家，我做到了，我打進NBA了！」

日本「混血王子」八村壘昨天在選秀會被巫師在首輪第9順位挑走，成為史上第1位在樂透區被選中的日本人。（美聯社）

父親來自西非貝南

八村壘的父親為西非貝南共和國人，母親是日本人，他從小視鈴木一朗為偶像，心中燃起棒球魂，在場上揮棒、跑壘；不過，經由隊友建議，國中跨界嘗試籃球，展現無與倫比的天賦和實力，意外開啟登上美國舞台的機會。

職司前鋒的八村壘，高中時期便闖出名堂，在場上發揮超強主宰力，囊括多項獎項，畢業後隻身前往美國籃球名校岡薩加大學就讀，儘管新人球季連輪替陣容都無法擠進，但成績逐年成長，上季成為球隊主力先發，大三場均出賽30.2分鐘，得到19.7分、6.5籃板，選秀聲勢水漲船高。

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一朗︰從零到一不容易

八村壘昨穿著一襲別有日本國旗徽章的西裝外套出席選秀會，締造歷史性一刻，讓世界看到日本，他說：「從未想過自己有一天可以站在這裡，真的很不可思議。」

目前擔任西雅圖水手隊球團特助的鈴木一朗也送上祝福，「當第1人是最困難的，從零到一很不容易，要加油！」

同樣來自亞洲的林書豪也在推特發文，「「哇！恭喜八村壘成為史上首位在NBA選秀被選到的日本球員，我很期待能在球場上看到你。」

八村壘是繼田臥勇太、渡邊雄太後，第3位進入NBA的日本球員，接下來將挑戰進入新球季輪替名單，在場上發光發熱。

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