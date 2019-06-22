大坂直美、薩尼布朗 日混血運動員搶鋒頭

薩尼布朗（左，資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕八村壘成為首位NBA選秀會首輪被選中的日本人，「混血運動員」在日本體壇越來越受矚目，諸如網球世界球后大坂直美、短跑新秀薩尼布朗，都有可能在明年東京奧運為日本改寫歷史。

從90年代起，來日本工作、留學的外國人顯著增加，日本法務省去年6月統計，居住在日本的外國人高達263萬人，佔總人口的2%，加上日本人到國外也不在少數，國際婚姻增加情況下，日本混血運動員越來越常見。

和八村壘同樣父親來自非洲的薩尼布朗，月初才在全美大學田徑錦標賽100公尺跑出9秒97，刷新日本紀錄。外表和黑人選手沒兩樣的他，肩負著日章旗，希望能在東京奧運成為1932年之後首位闖進100公尺決賽的日本人。

請繼續往下閱讀...

混血選手的運動能力是否比一般人還高？專長為運動基因學的日本學者福典之表示，「美國曾分析短跑選手的基因，結果顯示能跑出最好成績的是非洲父親、非非洲母親所生下的混血兒。講究爆發力的運動，混血的影響並不小。」

薩尼布朗100公尺 刷新日本紀錄

八村壘和薩尼布朗都在日本出生，大學才到美國，雖然說著流利日語，締造所謂「日本第一人」紀錄時，難免因為外表讓日本人有「違和感」。在國內比賽時，也可能會聽見「想幫純日本人的選手加油」等言論，這些外界的異樣眼光都是他們必須克服的。

《東京新聞》曾形容東京奧運將是「沒有國境的」，所謂混血運動員的意識會越來越模糊，隨著薩尼布朗、八村壘這些球員成為「國家英雄」的過程中，或許能讓社會更加多元化、接納並理解彼此的不同。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法