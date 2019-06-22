我射箭女團鐵三角 奪金靠搏感情

奧會主席林鴻道（左一）、體育署長高俊雄（右一）昨頒發榮譽狀給反曲弓女子團體賽金牌雷千瑩（右三）、譚雅婷（左三）、彭家楙（右二）、林佳恩（左二）。（記者廖振輝攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕甫於2019年荷蘭世界射箭錦標賽拿下3金、1銅，且射下明年東京奧運滿額參賽門票的台灣隊，昨天舉行慶功宴，斬獲台灣第1面世錦賽女子個人賽金牌的雷千瑩表示，「上台致詞比射箭還緊張。」

台灣隊在世錦賽射下我國史上第1面反曲弓女團金牌，一掃去年亞運金牌戰不敵南韓的陰霾。老班底雷千瑩、譚雅婷和彭家楙合作漸入佳境，儼然已成為最強「鐵三角」。

台灣隊奪下奧運滿額門票，雷千瑩確定入選奧運國手，剩下2個名額將透過選拔賽產生。教練林政賢表示，台灣必須選出實力和狀況最佳的選手參加奧運，譚雅婷和彭家楙助隊拿下女團金牌，會有額外加權，但並非百分之百能參加奧運。

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譚雅婷和雷千瑩在里約奧運、雅加達亞運女團賽，兩度不敵南韓，無緣鍍金，直到世錦賽才扳回顏面，兩人表示，「關鍵在於氣氛，以前上場被壓力擊垮，但現在團隊凝聚力很棒，彼此互相鼓勵，把壓力轉換成助力。」

譚雅婷透露，「射箭隊彼此感情很好，私底下還會約吃飯、打球，甚至會一起去三溫暖，這都讓我們默契越來越好。」

譚雅婷和雷千瑩已是多年的老搭檔，22歲的彭家楙則是近年竄起的新星，譚雅婷笑說，彭家楙起初比較害羞，有話都放在心裡，但現在可以很自在地融入團隊，也是成績漸入佳境的主因。

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