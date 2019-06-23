大王代打敲分 火腿免遭完封

王柏融昨代打上陣，敲回火腿唯一1分。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕王柏融昨日從替補出發，在得點圈有人時上場代打，並敲適時安打助隊打破鴨蛋，可惜火腿隊打擊熄火，全場僅攻這1分，終場以1：6敗給中日，近7戰只贏1場。

火腿近7戰僅1勝

火腿監督栗山英樹本季善用輪休，讓主力輪流休息，全隊僅大田泰示維持全勤紀錄，昨日輪到王柏融喘息，中斷連12場先發，在沒有指定打擊的中日龍主場伺機代打。

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中日吉見本季首勝

前4局落後2分的火腿隊，5局上渡邊諒敲出三壘打，無人出局搶分好時機，不料後續2打者無功而返，栗山決定讓王柏融代打9棒先發投手金子弌大，王柏融不負眾望，從中日先發吉見一起手中敲出適時安打，助隊攻下分數。

數據顯示，王柏融本季在球隊落後時，得點圈打擊的攻擊指數（OPS）高達1.110，昨日再度發揮善於追分的特性，一棒敲回分數，本季打擊率升至2成95。

吉田輝星今扛先發

雖然遭王柏融棒打，和陳偉殷交情匪淺的吉見一起穩穩投完5.2局，奪下本季首勝。火腿隊全場僅敲5支安打，狂吞12次三振，頂替王柏融打5棒、守左外野的清宮幸太郎領4K「鐵支」，狀況不佳。

今天是交流戰最後一天，火腿隊將派18歲大物吉田輝星先發，他提到隊內王牌上澤直之因傷報銷，盼能連同前輩的份下去拚。假如奪勝投，將成為隊史2005年達比修有以來、首位生涯前2戰2勝的高中畢業投手。

中日吉見一起奪得本季首勝。（產經新聞提供）

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