少了大王、鄉長 沒差？ 幸好還有子鵬 鎮守牛棚

黃子鵬（記者林正堃攝）

今年桃猿少了最強打者「大王」王柏融，最強守護神「鄉長」陳禹勳表現神隱，戰績依舊長紅，有機會寫下連5個半季奪冠空前紀錄，關鍵在於朱育賢、黃子鵬跳出來當英雄。（記者羅志朋）

陳禹勳（資料照）

陳禹勳連拿兩屆救援王，今年慘遭打爆，防禦率破11，長期在二軍調整，桃猿牛棚依舊頂住壓力穩守，投手教練吳俊良點名黃子鵬是關鍵人物。

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功苦勞通吃 投教誇關鍵

吳俊良表示，今年投手群前8局都OK，唯獨第9局常出狀況，既然陳禹勳投不好，總不能一直眷戀著他，必須趕快跳脫，「實際上我們很早就跳脫出來。」

少了陳禹勳，李茲、吳丞哲、黃子鵬、林柏佑、王躍霖曾「代班」扛終結者，並無固定人選，吳俊良說，「我們有什麼菜就炒什麼菜，沒有固定終結者，效果只能算中規中矩，老虎（黃子鵬）出賽數多，功勞、苦勞都有，很重要。」本季黃子鵬出賽31場、投37.2局，防禦率1.91。

本季桃猿平均每場得6.6分，全聯盟最佳，場均失5分，吳俊良坦言，因牛棚不穩，只能期待打線多打點分數，用火力掩護投手群，球隊特色就是打擊很強。

展望下半季，吳俊良說，如果陳禹勳仍投不好，不會考慮讓黃子鵬接終結者，也不會拉洋投來扛，人選可能仍不固定。

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