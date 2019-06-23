小薇女雙殺進決賽 搶本季第3冠

謝淑薇／史崔可娃（見圖）拿下女雙決賽門票。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇／史崔可娃（捷克）昨火力全開，6：0、6：3強壓歐絲塔潘珂（拉脫維亞）／佛絲科波耶娃（哈薩克），第2種子「台捷聯軍」3連勝挺進伯明罕女網雙打決賽，台灣時間今晚約10時聯手問鼎本季第3冠。

芭提若伯明罕網賽奪冠，將擠下大坂直美登上世界球后。（路透）

小薇人馬先聲奪人，週六接連3破強勢開局，迅速橫掃首盤送給對方「甜甜圈」。拚出信心與士氣的謝／史，次盤雖一度遭遇頑抗，她們克服先遭破發0：2劣勢，前後排持續壓制「拉哈組合」，第6、8局接連回破，從2：3倒趕4局滅火，直落2鎖定爭后門票，壓軸對手則為4強不戰而勝的第4種子葛羅菲德（德國）／舒爾絲（荷蘭），因為芭提（澳洲）／戈格絲（德國）各自殺入單打決賽而放棄雙打。

謝淑薇（見圖）／史崔可娃（上圖，路透）拿下女雙決賽門票。（資料照，歐新社）

芭提預約世界球后

謝淑薇與史崔可娃合作多時，彼此交情與默契深厚，今年2月杜拜硬地、5月馬德里紅土等大賽都掄元。單、雙打兼顧的台捷最佳拍檔，為溫布頓暖身的本站還暫時「化友為敵」，單打16強狹路相逢，小薇惜敗給「最熟悉對手」後，史崔可娃也在4強止步，兩人專心再戰雙打，已預約草地金盃。

至於女單排名坐二望一的芭提，挾著法網紅土勇奪生涯首座大滿貫女單冠軍的銳氣，轉戰草地連戰皆捷，2個6：4力退史崔可娃，4連勝、1盤未失勇闖決賽，離冠軍和球后寶座只有一步之遙；第2種子芭提今若強壓第8種子戈格絲，就超越近況欠佳的「日本小威」大坂直美，雙喜臨門榮膺新科No.1。

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