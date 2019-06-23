湖人夏令進補 傳揪B.羅培茲回鍋

D.喬丹（資料照，今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今夏積極補強，繼網羅「一眉哥」A.戴維斯後，現階段把目標放在內線戰力提升，《ESPN》爆料，不只公鹿B.羅培茲，尼克D.喬丹也是紫金大軍考慮的對象。

伍切維奇（資料照，今日美國）

湖人本季找來詹姆斯後，仍舊無緣季後賽，今夏積極補強戰力，先是找來A.戴維斯組團，現在開始物色中鋒人選。《ESPN》指出，湖人對於B.羅培茲相當有興趣，由於他本季在公鹿表現不俗，場均12.5分、4.9籃板、命中率45.2%，且三分球命中率36.5%，不管是防守或是外線的攻擊火力，都能為球隊帶來幫助，也是紫金大軍有意找他回鍋的原因。

B.羅培茲（資料照，法新社）

D.喬丹想回LA恐被砍價

哈佛德（資料照，歐新社）

除了B.羅培茲外，尼克D.喬丹也是湖人考慮的人選，且湖人不是現在才對D.喬丹感興趣，早在今年2月已有傳聞，湖人持續關注他的狀況，而本季他在尼克繳出場均是11分、13.1籃板，整體還不錯，《ESPN》指出，過去都待在快艇的D.喬丹，一直很想回到洛杉磯打球，這也讓湖人盤算著想以更低的薪資簽下他。

湖人中鋒選將錄

近期決定投入自由市場的塞爾提克哈佛德，以及本季場均20.8分、12籃板的魔術伍切維奇，對於湖人而言，都是不錯人選，不過哈佛德在自由市場上相當搶手，包含籃網、獨行俠甚至快艇都有意願網羅。

此外，《The Athletic》指出，已半年無球可打的騎士射手J.R.史密斯，傳聞可能在這個月底被裁，擁有不錯的三分投射能力的他，接下來也有機會投靠詹姆斯，成為湖人的一員，西部的新超級天團逐漸成形。

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