奧運日暖身東奧 跑友長「箭」識

田家榛（左起）、雷千瑩、彭家楙、譚雅婷、魏均珩、湯智鈞、鄧宇成與陳奎儒昨出席前進2020東京奧運暖身活動。（記者陳志曲攝）

前言：6月23日為國際奧林匹克日，今年適逢國際奧會創立125週年，全世界的奧會皆一同響應，我國則舉辦「前進2020東京奧運暖身活動」，甫於世錦賽拿下隊史最佳成績的射箭隊，以及射擊好手田家榛與田徑「跨欄男神」陳奎儒，皆受邀出席，現場吸引近千人共襄盛舉，一同力挺台灣選手前進東京奧運。（記者廖聿偉）

慶祝國際奧會125週年

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣奧運日由3公里的「FUN RUN」揭序幕，國內馬拉松紀錄保持人許績勝領銜開跑，數百名跑者在陰雨綿綿中跑步，但熱情不減；本次活動主持人，同時也是1988年奧運跆拳道金牌的陳怡安，則臨時起意，放下主持棒，與跑友一同完賽。

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台灣射箭代表隊甫於2019年荷蘭世界射箭錦標賽囊括3金、1銅，寫下歷史最佳績，且一舉拿下2020年的滿額奧運參賽門票，昨於奧運日成為全場焦點，他們大方的與粉絲互動、拍照，還扮鬼臉，最後抽出有全隊簽名的奧運紀念扇，回饋國人的支持。

陳奎儒拚0.02秒距離

台灣田徑「跨欄男神」陳奎儒也受邀出席，日前他在台灣國際田徑公開賽，衝出13秒34的成績，改寫全國紀錄，但距離奧運參賽門檻還有0.02秒的差距，他表示，全力備戰9月底的杜哈世錦賽，一定要一舉跨越0.02秒的距離，進軍奧運。

現場射箭體驗 反應熱烈

奧運日也舉辦射箭體驗活動，同時也是台灣射箭企業聯賽第8輪賽的比賽日，地點皆在國立體育大學射箭場舉行，許多民眾在活動後，留下來觀賞射箭賽，現場氣氛活絡。

前進2020東京奧運暖身活動，選手們與射箭企業聯賽隊伍合影。（記者陳志曲攝）

世錦賽拿下反曲弓個人和女團雙料金牌的雷千瑩表示，這是很好的契機讓民眾認識射箭，平常要兼顧安全和場地，很難有機會能親身體驗。

台灣奧會主席林鴻道表示，國際奧林匹克日已有超過百年的歷史，台灣奧會也一同響應。本次在射箭場舉辦，主要是射箭隊在世錦賽寫下空前佳績，除了讓台灣英雄接受民眾的歡呼外，也順道推廣企業聯賽，頗具意義。

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