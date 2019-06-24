訓練體系解嚴 台灣「箭」成強權

台灣反曲弓射箭女團（前排）甫於2019年荷蘭世界射箭錦標賽奪下金牌。（資料照，取自世界射箭協會）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣射箭隊近年成績突飛猛進，雅加達亞運進帳2金、1銀、1銅，今年世錦賽表現更上層樓，囊括史上最多3金、1銅，尤其反曲弓男團，從2018年的柏林世界盃開始，已3度在國際賽擊敗南韓。看在資深奧運前輩眼裡，皆認為台灣近年實力已逐漸逼近世界頂尖強權，2020年東京奧運希望無窮。

1996年亞特蘭大奧運國手吳聰義。（記者陳志曲攝）

原師法南韓體系

1996年亞特蘭大奧運國手吳聰義表示，早年台灣射箭隊學習南韓的體系，但近年已逐漸發展出屬於自己的風格；南韓射箭隊仍處於權威體制，教練有絕對的權力，但台灣教練與選手亦師亦友，氣氛輕鬆；另外，南韓選手從小就進入國家培訓隊，全心投入射箭，但我國則是學科與術科並重，腦袋和靈活性都較佳。

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賽制改變 對台有利

賽制逐漸改變，也讓台灣射箭隊更有機會在亞、奧運等一級國際賽奪牌，吳聰義解釋，最早期射箭競賽為多日賽，獎牌成色由加總的分數排名而定；近年則改為回合制，即使有某回合嚴重失常，也不會影響總成績，只要及時回穩，搶下較多的局數，就能反敗為勝，這對實力不穩定的國家相對有利。

2004年雅典奧運射箭男團銀牌得主劉明煌。（記者陳志曲攝）

2004年雅典奧運射箭男團銀牌得主劉明煌則認為，運動科學技術的進步、後勤支援充足和團隊氣氛佳，是近年成績大躍進的關鍵；以前對上頂尖強隊，信心已矮對方一截，自然容易表現失常。但這批選手上場無所畏懼，即使落後也不會自亂陣腳，反而將壓力丟給對手。

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