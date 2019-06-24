催生射擊聯賽 槍砲條例卡關

射擊選手田家榛。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕35歲老將田家榛去年10月就已替台灣射擊隊進帳首張奧運門票，有機會自2012年倫敦奧運後，再度挑戰世界最高殿堂。昨受邀出席奧運日活動，她表示，若無意外，將代表台灣參加東京奧運，近期會以賽代訓，把握每次比賽的機會，修正缺失，將狀態慢慢調至巔峰。

田家榛以賽代訓調整

全國射擊協會近期也積極推動聯賽創立，且最快2020年就會開打，秘書長陳武田表示，希望至少有4個企業參與，加上1支青年培訓隊，並比照射箭聯賽的賽制，採取多輪的循環賽，地點最有可能在公西靶場。

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射擊企業聯賽成立遇到最大的困難不是資金，而是「槍砲彈藥管制條例」的束縛，讓許多企業聞之色變。陳武田說，射擊包含定向飛靶、手槍等危險性較高的項目，若政府沒有配套措施，且條例無法鬆綁，聯賽將無法舉行。

傳有企業願成立聯賽

陳武田還透露，目前有一個運動休閒產業集團想成立射擊聯賽，甚至願意在市區打造合格的靶場，但還無法找到一個符合「槍砲彈藥管制條例」的方式，目前還在與政府和體育署協商，希望打造一個安全無虞的比賽環境。

另一個困境則是從事射擊競技運動的選手，相較於射箭少很多，全國大約才500人，要找尋符合戰力的選手並不容易，積極扎根基層的射擊人才，是當務之急。

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