選秀加盟響尾蛇 林家正寫台灣紀錄

林家正簽下簽約金12.5萬美元（約392萬台幣）的合約，加盟響尾蛇，是首位經由選秀會加盟大聯盟球隊的台灣球員。（取自林家正臉書）

簽約金12.5萬美元

踏出圓夢第1步

〔記者倪婉君／綜合報導〕從小夢想就是上大聯盟，後天滿22歲的台灣好手林家正昨踏出圓夢第1步，在3度獲大聯盟選秀青睞後，正式和亞歷桑納響尾蛇隊簽約，成為史上第1位經由選秀會加盟大聯盟球隊的台灣球員，不但為自己築美夢，也為台灣寫歷史。

「我了解簽下這份合約只是棒球生涯中的一個過程，接下來等待著我的將是職業球隊辛苦但是扎實的訓練內容，以及小聯盟球季過程中的種種磨練。」林家正在響尾蛇位於鳳凰城的春訓基地簽下合約，他以簽約金12.5萬美元（約392萬台幣）加盟，另有未來完成大學學業的學雜費及住宿費用補貼6.5萬美元。

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15歲赴美逐夢

勇於面對挑戰

儘管前方的路很辛苦，林家正認為一切都值得，他在15歲時決定告別穀保青棒、赴美唸高中的目標，就是為了一圓邁向大聯盟夢想。「我會勇敢地面對挑戰，克服一切困難。」林家正說。

林家正目前已完成體育名校亞歷桑納州立大學3年級學業，他自2016年首度參加選秀獲水手第16輪477順位選中，到去年獲太空人第29輪882順位挑中，直到今年6月6日被響尾蛇在第14輪422順位挑走、至今獲得的最高順位，他才選擇簽約加盟。林家正是響尾蛇隊史第3位台灣球員，最早加盟的投手黃暐傑去年透過交易至遊騎兵，今年也成為升上大聯盟的第15名台將，另一名投手林凱威則在1A打拚。

在大學是主戰捕手，林家正今年在大學聯盟出賽56場，打擊率0.299，擊出9支全壘打、50分打點。林家正在簽約之前已有大約2週未出賽，他目前先在春訓基地跟著新人聯盟調整，之後再看調整狀況分發層級，並投入小聯盟賽季比賽。

去年季後回到台灣後，林家正也曾跟著現任味全龍總教練葉君璋練習，在台灣國家隊需要捕手新血之際，他的未來表現值得期待。

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