15歲決定走不同的路 林家正就想打大聯盟

林家正15歲時就決定赴美追夢，走一條和別人不一樣的路。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕15歲赴美時，林家正會說的英文只有簡單的自我介紹，但他現在不但能用英文接受訪問，還走出一條與眾不同的道路，更期盼能用自身經歷鼓勵更多台灣的孩子們勇於追夢。

鼓勵台灣小孩勇敢追夢

「我為什麼來美國，目標就是想打大聯盟。」林家正去年3月在鳳凰城接受本報採訪時，簡單明瞭地說出6年前決定赴美的理由。林家正知道這條路不好走，但他當初將決定告訴父母，認為到美國唸書會讓自己收穫更多，也離夢想更近。

如今林家正踏出第1步，他更真摯地寫下當台灣第1人的感想，「做為第1位來到美國就學、經過選秀而簽下合約進入美國職棒大聯盟體系的台灣人，希望我的經歷可以鼓勵更多台灣的孩子們勇敢追尋自己的夢想，挑戰不一樣、或是沒有那麼多人走過的道路，過程或許艱辛，但是最後的果實會是甜美的。」

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過往像第1位升上大聯盟的台灣球員陳金鋒，或是在大聯盟留下68勝的台灣最多勝投手王建民等人，都是成棒階段獲得美國球探賞識，近期像林子偉、胡智為等好手則是青棒時期受球探注目而與美職球隊簽約，也是最多旅美球員的築夢方式；另外，像是馬林魚左投陳偉殷則是在高中時獲球探注目赴日發展，並於中日龍投出好成績後，再前往大聯盟挑戰。

過程艱辛 收穫甜美果實

林家正選擇赴美唸書，再透過選秀加盟，勇於與眾不同，因為他認為「棒球是共通語言」，就算初期受到語言隔閡的阻礙，但現已逐步克服困難，嚐到第1顆甜美果實之後，繼續往前走。

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