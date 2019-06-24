殷仔2.1局無失分 第3度中繼成功

馬林魚陳偉殷2.1局無失分，本季第3度中繼成功。（今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕陳偉殷中繼2.1局無失分，馬林魚隊以5：3擊敗費城人隊，陳偉殷拿下本季第3個中繼成功。

馬林魚隊7局上攻下3分，以4：3超前，下半局起用陳偉殷中繼，連續解決3名打者，包括1次三振，第8局雖然被首名打者赫南德茲安打，但隨即讓哈波打成雙殺打。

第9局1出局後陳偉殷被謝古拉和金德利連續安打攻占二、三壘，馬林魚隊換上奎哈達。陳偉殷前2次出賽留下的3名跑者，最後都跑回本壘得分，所幸昨天奎哈達沒有當豬隊友，雖然投出四壞球，仍化解滿壘危機，拿下本季第1次救援成功，也幫助陳偉殷不失分。陳偉殷防禦率下修為7.04。

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田中、柳賢振好投無關勝敗

洋基隊田中將大先發6局失2分，但牛棚守不住2分的領先，所幸史坦頓2度打下超前分，以7：5力克太空人隊，田中無關勝敗。

洋基隊伍謝拉第5局轟出2分砲先馳得點，洋基連續25場全壘打追平創於1941年的隊史紀錄。第7局洋基隊以霍德入替田中，被阿瓦雷斯轟出3分砲，田中的勝投被轟掉，下半局洋基隊羅邁全壘打追平比數後，史坦頓再安打攻下2分，史坦頓單場4打點創本季新高。

道奇隊柳賢振先發6局失3分只有1分責失，新人維杜戈轟出雙響砲，包括第11局的再見全壘打，以5：4擊敗洛磯隊。柳賢振雖無緣拿下第10勝，但防禦率1.27仍領先大聯盟眾先發強投。

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