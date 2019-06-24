大王集滿6巨蛋 火腿3連敗掃興

王柏融昨4打數無安打，連2場安打、連4場上壘中斷。（資料照）

吉田輝星吞生涯首敗

王柏融在日職6大巨蛋表現

〔記者吳清正／綜合報導〕日職交流戰最後一天賽程，王柏融昨天4打數摃龜，日本火腿隊以4：8敗給中日隊，慘遭3戰橫掃，甲子園球星出身的先發投手吉田輝星只撐3局掉5分，吞下生涯首敗。

王柏融前天代打1打席擊出安打，昨天重回先發打線，擔任第5棒、左外野手，4打數無安打，被三振2次，連2場安打、連4場上壘中斷。

對中日隊3連戰是王柏融首度在名古屋巨蛋出賽，完成日職6大巨蛋球場出賽紀錄，也是今年交流賽的最後1個系列賽，可惜在名古屋巨蛋8打數只擊出2支安打、1分打點，打擊率0.250，交流賽打擊率則是0.258，1轟、9分打點。

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巨人隊陽岱鋼對軟銀隊擔任右外野手、第6棒，是6月13日之後首度回到先發打線，選到2次四壞球，另被三振一次，無安打，巨人隊以1：5敗給軟銀隊。

陽岱鋼一向在交流賽有出色表現，今年打擊率仍高達0.407，擊出2支全壘打，可惜未獲重用，18場比賽只先發6場。

和田毅再奪久違勝投

曾旅美的軟銀隊左投和田毅先發5局，送出6K，僅被岡本和真敲陽春砲掉1分，終於摘下自2017年9月10日以來的勝投。軟銀隊也以11勝5敗2和，6成88勝率，擠下巨人隊拿下交流賽冠軍。

陳冠宇後援1局失2分

羅德隊陳冠宇在第8局登板，當時2：4落後養樂多，他一上場就投出四壞球，2出局後故意保送山田哲人，卻又對青木宣親投出四壞球，被田代將太郎安打攻下2分。陳冠宇後援1局失2分，羅德隊以2︰6敗給養樂多隊。

日職交流戰今天最後兩場補賽，樂天對廣島、養樂多對歐力士，日職接著將休兵三天，28日重新開戰，王柏融將於火腿主場札幌巨蛋迎戰交流戰提前封王的軟銀隊。

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