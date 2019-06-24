初登板2局失3分 廖乙忠開箱驚魂

張正偉（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職本季二軍投手三冠王廖乙忠昨天在一軍「開箱」，只投2局就花51球、被打4支安打失3分，一軍初登板在雨勢過大裁定保留中落幕，他表示，開賽時既緊張又興奮，致使沒能投出應有水準。

廖乙忠（記者林正堃攝）

中信兄弟投手廖乙忠本季以8勝、防禦率1.48、奪三振56次暫居三冠王，近2場在二軍先發用208球投14局、僅挨2安無失分，首次在一軍出賽的第1局就花26球，對首名打者張正偉耗8球仍投出保送，才面對第3名打者就失第1分。

廖乙忠指出，他表示，可能因為有點緊張也太興奮，讓身體比較緊繃，沒有投到捕手要的位置，變化球除指叉球的表現都不如預期，沒有達到平常該有的水準，2局上失第3分後教練喊出暫停，才化解可能再失分的危機。

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雖然只投2局，廖乙忠認為，一軍與二軍的最大差別，在於一軍打者不會放過投手的失投球，很容易被打安打，在二軍即便出現失投，打者未必能掌握到，可能也打不好，投手還有彌補的空間，「如果還有機會出賽，希望不用教練喊暫停，一樣能有好表現。」

廖乙忠的家人很關心他的一軍初登板，在日職西武的哥哥廖任磊也上網看直播，他表示，哥哥今年也是第一次上一軍，賽前就很簡單地跟他說加油，「家人也有來看球，就要我加油，鼓勵我好好投，不要緊張。」

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