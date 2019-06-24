因雨延賽》悍將避9天8戰 30日再戰兄弟

中信兄弟昨在洲際棒球場與富邦悍將進行補賽，打完2局因為雨勢過大被迫延賽。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟昨天在洲際棒球場與富邦悍將進行5月19日的補賽，打完2局因為雨勢過大被迫暫停，經過1小時的等待與討論，悍將免於陷入9天8戰的困境，保留到30日（週日）於原場地從3局上開始打起。

悍將1局上靠張正偉保送、胡金龍二壘安打先馳得點，2局上又靠陳品捷保送與陳凱倫、張正偉相繼安打再添2分，兄弟2局下發動反撲，2出局後靠蘇緯達、黃鈞聲、岳東華、王威晨、王勝偉連續5支安打扳回2分，追成2：3只差1分。

正要進行3局上，雨勢突然轉大，比賽被迫暫停，中信球團願意放棄假日主場權利，也準備好相關配套措施，建議改在26日（週三）原地續戰，悍將鑒於這會形成9天8戰（自21日起），堅守規章中關於補賽最多8天7戰的規定。

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經過1小時的等待與討論，這場保留到30日，成為上半季最後1場補賽，悍將明天起的4場補賽，先發輪值可望維持伍鐸、羅力、陳仕朋、包林傑的順序，每人只從休息6天變成休息5天，成功排除若於30日保留比賽必須動用第5位先發的變數。

味全龍今正式加盟

中職7月1日年度選秀，今天下午6點報名截止，預計將有破歷史紀錄的150人以上報名；新夥伴味全龍加盟案於5月13日中華職棒常務理事會通過，今天也將召開會員大會確認後，正式完成加盟程序，並由聯盟對外宣布。

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