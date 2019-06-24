伯明罕奪冠 登基球后 芭提雙喜迎門

芭提在伯明罕女網賽單打奪冠，並登上世界球后。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲第2種子芭提雙喜臨門！英國伯明罕女網賽單打奪冠，順勢首度榮膺世界球后，把陷入低潮的「日本小威」大坂直美擠下寶座。

芭提開心捧金盃。（路透）

挾著法網紅土勇奪生涯首座大滿貫女單金盃的銳氣，23歲的芭提轉戰草地也連戰皆捷，昨單打冠軍戰雖遭遇好友頑抗，次盤她從1：3回破扳回頹勢，關鍵第11局再破後來居上，激戰1小時28分鐘，終挾6：3、7：5強壓熟悉彼此打法的雙打搭檔、德國第8種子戈格絲。

謝淑薇雙打爭冠，賽事因雨中斷。（法新社）

伯明罕女網賽 單打奪冠

芭提笑捧金盃、現已狂飆12連勝，職業積分也超越次輪爆冷出局的頭號種子大坂直美，天助自助成為女網史上第27位全球No.1。芭提與戈格絲還聯手殺入雙打4強，由於單打壓軸得「化友為敵」隔網對決，她們前天已放棄雙打退賽。

天公不作美，緊接著雙打決賽受雨神打擾，謝淑薇與捷克史崔可娃6：4 、2：3領先第4種子葛羅菲德（德國）／舒爾絲（荷蘭）時，賽事被迫中斷，第2種子「台捷聯軍」能否高舉本季第3座冠軍？仍得等待放晴再戰。

雨亂賽事 謝淑薇暫領先

這項為7月溫布頓草地大滿貫暖身的職業盛事，小薇人馬延續4強大勝氣勢，週日開戰同樣先聲奪人，接連3破5：0強勢開局，但聽牌時遭遇「德荷組合」頑抗，一度連掉4局陷入亂流，所幸戰情吃緊時，謝／史第10局回穩關門，合力保發搶得首盤。次盤雙方互保僵持，謝／史雖然第4局發球失守，隨即回破咬上，只不過第6局0：30當地下雨，導致賽事喊卡。

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