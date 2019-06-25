雷納德要「自由」 暴龍備妥銀彈

公鹿「字母哥」亞德托昆波。（資料照，今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA 2018-19球季年度頒獎典禮今天登場，年度最大獎MVP之爭成最大焦點，目前形成火箭「大鬍子」哈登與公鹿「字母哥」亞德托昆波兩強之爭。

年度MVP 賭盤看好「字母哥」

根據博弈公司《Bovada.com》賠率顯示，亞德托昆波有望成為公鹿隊史暌違47年後首位抱走年度MVP的球星，賠率僅1.1，哈登以賠率5.75排第2，第3名雷霆喬治賠率則高達51，獲獎機會渺茫。

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哈登成為近32年來最恐怖的得分機器，場均轟下36.1分，僅次於喬丹在1986-87球季的37.1分。哈登本季例行賽單場轟破50分大關的場次高達9場，包括2場攻下61分，還繳出連續32場得分30分以上的驚人紀錄。

亞德托昆波本季再度進化，出場場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻，各項數據都創下生涯新高，最重要的是帶領公鹿拿下60勝，創下自1973-74年以來戰績最好的一季，這也是他競爭年度MVP最大籌碼。

最佳防守球員競爭激烈，入圍者亞德托昆波、喬治和爵士戈貝爾三強鼎立，尋求衛冕的戈貝爾賠率1.278，亞德托昆波賠率4.4，喬治則是11。

5年1.9億 暴龍盼留FMVP

最佳新人之爭則由獨行俠東契奇獨領風騷，賠率低至1.029。老鷹T.楊恩和太陽狀元中鋒艾頓賠率分別是8.50和100。

雷納德投身自由市場。（資料照，法新社）

至於今夏最受關注的焦點，新科總冠軍賽MVP雷納德的未來動向昨有最新進度，消息指出，他已決定放棄下季球員選擇權，投入自由市場尋求長約，續留多倫多則是優先選項。暴龍是唯一能提供5年1.9億美元（約60億台幣）豪華合約的球隊，他隊最高只能提供4年1.4億美元（約44億台幣）合約。

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