中職新時代 味全龍第5隊成軍

味全龍正式加盟中職，成為第5隊。左起教練黃煚隆、領隊吳德威、頂新和德文教基金會創辦人魏應充、總教練葉君璋及教練張泰山。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒昨天召開會員大會，確認味全龍加盟案，成為第5隊。龍隊教練團初步名單已成形，二軍基地確定設在雲林斗六棒球場，預計8月份正式展開訓練。

二軍基地在斗六棒球場

頂新集團4月29日遞交企劃書，5月13日經常務理事會同意後，昨中職會長吳志揚、頂新和德文教基金會創辦人魏應充簽訂加盟協議書，正式通過。吳志揚說，「中職維持4隊規模已整整10年，在大家苦撐之下終於又有新的氣象。」

葉總找回子弟兵當「母雞」

龍隊目前教練團編制，包括總教練葉君璋，教練張泰山、黃煚隆、陳志偉、郭勝安，客座教練張立帆，管理黃光永和1名體能教練。葉總透露，球隊正積極尋找2名外籍教練，先以客座為主，在年底秋訓指導球員，若順利再進一步合作。

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沒有球員的龍隊，重頭戲在下月選秀會，挖掘年輕戰力之餘，葉總也在尋找「母雞」來帶「小雞」，接觸過人選有林旺衛、吳宗峻、劉家愷、吳睿勝、林瑋恩等人，共通點是曾待過義大犀牛、富邦悍將，都是昔日子弟兵。

「他們就像球隊潤滑劑。」葉總說，這些人的功能不同，主要是希望能帶給年輕球員好的想法，另外和教練團彼此熟悉，若有問題比較敢反映。

主場未定 高雄、嘉義機會大

龍隊二軍基地定案，主場卻還沒有結果。先前企劃書提交的可能主場，領隊吳德威表示，高雄和嘉義已具備OT條件，新竹因舊球場仍未拆除，無法掌握何時啟用；天母仍未排除法規上的限制，現階段尚無法認養。

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