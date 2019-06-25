當年第13輪402順位 紅雀選秀挖到「生化人」

普侯斯（左）賽後和「弟弟」莫里納（右）交換球衣。（今日美國）

達成6百轟、3千安、2千打點

〔記者吳清正／綜合報導〕1999年，當時19歲的普侯斯直到選秀會第13輪、402順位才被紅雀挑走，但英雄不怕出身低，他如今是現役唯一600轟、3000安、2000打點的打者，也給了選秀順位不高的球員追夢的典範。

普侯斯出生在多明尼加，因家境貧困，小時候大多用萊姆當球、牛奶盒當手套練習棒球。1996年隨著祖母和父親移民美國，很快就在高中比賽中展現了打擊天賦，還因打擊火力太凶猛，常被對手懷疑不止18歲。

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高中畢業後，普侯斯獲得獎學金進入楓樹林社區大學，大學生涯首戰就轟出滿貫砲並演出獨力三殺，新鮮人球季打擊率4成61，擊出22支全壘打，念完一年級決定參加99年的大聯盟選秀。

雖然普侯斯打擊成績傲人，卻沒有幾支球隊對他有興趣，主要是不確定他到底幾歲和能守什麼位置，因此直到第13輪才被紅雀選上。

2000年，普侯斯職棒生涯從1A起步，季末已升上3A；01年春訓時，馬怪爾看了他的打擊後，極力向球隊推薦這位年輕人，紅雀把他列入開季25人名單，而他的表現沒有讓球隊失望，新人球季起連續10年打擊率3成、全壘打30支、打點100以上，博得「生化人」封號。

普侯斯於2017年達成600轟，18年達成3000安，今年再達成2000打點，成為史上第3人、現役唯一，預約名人堂一席之地。

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