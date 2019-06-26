145人選秀歷年最大團 旅外僅1人

朱祥麟是去年U23世界盃國手，打擊能力出色。（資料照，記者廖耀東攝）

內野手李凱威多次入選國家隊，與富邦悍將申皓瑋交情深厚。（資料照，大專體總提供）

郭天信是去年U18亞錦賽國手，內外兼修，腳程飛快。（資料照，棒協提供）

投手魏碩成是去年U23世界盃國手。（資料照，記者廖耀東攝）

4成經測試追職棒夢

〔記者吳清正／台北報導〕2019年中職選秀將於7月1日在台中舉行，聯盟昨公布參選名單，共145人創歷史新高，入選人數也有機會破紀錄。

今年因為味全龍重新組隊加盟中職並選秀，球員需求量大增，共有63名投手、13名捕手、31名內野手和38名外野手參加，其中58人是在測試會獲得推薦，前四輪的每輪選秀順序依序為龍、象、悍、獅、猿、龍。

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32人以國手資歷報名

今年有32人透過國手資歷報名選秀會，是去年兩倍，包括U23世界盃江國豪、吳承諭、林安可、魏碩成、陳良志、蘇俊璋、姚冠瑋、李凱威、張文賢、朱祥麟、李承恩、陳偉宏、戴云真，U18世界盃郭天信、邱志恆、邱智呈、戴焙麟、朱益生、曾傳昇，小馬聯盟世青賽何逸龍、郭玟毅。

參加選秀的高中生有33人，其中平鎮投手徐若熙、內野手劉基鴻、穀保外野手岳政華被擁有狀元籤的味全龍總教練葉君璋點名為首輪人選，葉君璋屬意的還有江國豪、林安可和魏碩成。

過去旅外球員曾是選秀會焦點，去年有李振昌和陳品學入選，但今年只有前印地安人隊外野手林驛騰（原名林家慶）參加，27歲的林驛騰2016年起連3年在選秀會落選，如果今年仍未獲青睞，將是最近12年來第2次沒有旅外球員被選上，上一次是16年。

今年選秀會不但參加人數創新高，由於味全龍需從無到有，挑選的人數可能打破2009年兄弟象的19人紀錄，而總入選人數也有機會超越09年的51人。7月1日晚上6點30分在台中好運來洲際宴展中心舉行，將開放限額200名球迷現場觀禮，當天下午5時開始發放觀禮入場券，Eleven Sports有線電視台、MOD、OTT平台以及CPBL TV都將現場轉播。

林驛騰是今年選秀唯一具旅外資歷的球員，但他已連3年未受青睞。（資料照，記者林正堃攝）

自由充電站》第5張桌子 前4輪可挑8名

今年中職選秀由重新組隊的味全龍取得第1順位，之後由去年年度戰績排名反向排列，2至5順位依序為中信兄弟、富邦悍將、統一獅和Lamigo桃猿。

為了讓還沒有球員的味全龍能選到更多好手，以平衡各隊戰力，味全龍不但是第1順位，且在前4輪增設第6順位給味全龍，也就是前4輪可選到8位選手，第5輪起回歸正常，每隊各選1人。

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