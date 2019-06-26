中職選秀》黑馬攻佔高順位 文化3投有潛力

文化大學左投曾柏融是即戰力人選。（資料照，記者林正堃攝）

文化大學終結者蘇俊璋控球出色，獲總教練廖敏雄高度肯定。（資料照，記者林正堃攝）

文化張喜凱是國內少見的下勾投手。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕投手一向是選秀會的「顯學」，今年除了味全龍總教練葉君璋點名的首輪人選江國豪、林安可和徐若熙，曾柏融、蘇俊璋、張喜凱和吳承諭等大學強投也值得注意。

文化大學曾柏融今年3月在大專聯賽準決賽對台灣體大先發6.1局無失分，只被擊出3支安打，4月份更在春季聯賽對台啤（國立體大）先發7局沒有被擊出安打，因為球數已超過120球而沒有挑戰無安打比賽。曾柏融有左投的優勢，是即戰力先發人選。

請繼續往下閱讀...

蘇俊璋青棒時期是南英商工王牌先發，升上文化後轉任終結者，抗壓性非常出色，經常在得點圈有人時上場救火，大專聯賽準決賽文化就是由吳俊璋後援2.2局，和曾柏融聯手演出完封，文化總教練廖敏雄更稱讚蘇俊璋的控球就像機器一樣精準。

文化張喜凱是國內比較少見的下勾投手，曾入選2016年亞青國手，並在冠軍戰先發出戰日本隊。目前中職沒有下勾投手，張喜凱希望效法偶像、日職軟銀隊高橋禮，證明下勾投手也能在職棒生存。

開南大學吳承諭最快球速149公里，自2015年U18世界盃起就是國家隊常客，成棒打過世大運、亞錦賽和U23世界盃，去年曾和林安可一起前往日本，接受樂天隊測試。

開南大學吳承諭是國家隊常客，最快球速逼近150公里。（資料照，記者林正堃攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法