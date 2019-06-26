中職選秀》盼等待值得 吳俊杰、森榮鴻二度進場

吳俊杰去年第8輪被中信兄弟選中，因順位不夠理想，今年捲土重來。（資料照，記者林正堃攝）

森榮鴻曾是2016年桃猿第4指名，未達成簽約協議，後來手肘受傷開刀，今年希望拚上職棒。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／台北報導〕今年參加選秀的吳俊杰、森榮鴻和蔡瑋泰，都曾被選上但選擇不簽約，捲土重來希望一圓職棒夢。

開南大學投手吳俊杰曾在2017年大專聯賽冠軍戰用140球完投9局，以6：2擊敗文化大學，拿下開南隊史首冠，也入選2017年經典賽台灣隊10人替換名單，當時的富邦悍將總教練葉君璋點名吳俊杰是未來國家隊希望。

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不過，去年吳俊杰參加選秀會直到第8輪才被中信兄弟選上，因為順位不如預期，吳俊杰選擇回開南完成學業，今年初又在大專聯賽準決賽先發8.2局，以5：2擊敗南華大學，飆出13次三振，當時南華總教練蔡仲南表示，吳俊杰的直球、指叉球、曲球和滑球都投得很好，絕對有資格打職棒。

森榮鴻高中時就有150公里球速，2012年世界青棒賽和曾仁和並列台灣隊兩大王牌，但升上大學不久手肘受傷，經過3次手術直到大四才復出，2016年獲得Lamigo桃猿第4指名，森榮鴻為了挑戰更高身價而沒有簽約。

17年初森榮鴻加盟崇越，為了再度挑戰職棒只簽半年合約，但春季聯賽時手肘再度受傷，合約期滿後離開球隊，一邊工作一邊復健和自主訓練，希望能再回到球場。

台北市成棒隊捕手蔡瑋泰2013年高中畢業就得到兄弟象第4指名，他選擇先讀大學，退伍後經過台南市和台北市成棒隊歷練，再度挑戰職棒。

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