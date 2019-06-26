伊斯特本網賽》1年後再戰草地 小薇拚連勝哈妹

謝淑薇暌違近1年，再度與哈勒普正面交鋒。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕甫於英國伯明罕網賽女雙封后的謝淑薇，本週轉戰伊斯特本草地賽，首輪以6：3、4：6、6：4險勝義大利女將喬琪，32強賽與羅馬尼亞第6種子哈勒普正面交鋒，擁有「球后殺手」封號的小薇，有望複製贏球模式，再次擒伏前世界第一。

伊斯特本草地賽為WTA頂級巡迴賽，總獎金99萬8712美元（約3100萬台幣），世界排名29的謝淑薇此站專攻單打，未料首戰陷入苦戰，面對世界排名41的喬琪，廝殺逾2小時才成功脫穎而出。

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去年溫網 逆轉哈勒普

謝淑薇次輪對手為哈勒普，去年雙方在溫布頓錦標賽32強碰頭，小薇大逆轉當時的球后哈勒普，掀起一波「薇式旋風」，也將對戰成績推進至1勝1敗；相隔近一年，雙方再度交手，也成為外媒焦點，不過此賽事被安排在外圍球場，引起球迷反彈，《SPORT TV》記者莫葛多也在推特發文，直呼可惜。

值得一提的是，謝淑薇今年在杜拜賽接連撂倒德國柯珀及捷克普莉絲可娃，邁阿密站力退日本好手大坂直美，伯明罕賽收服白俄羅斯的莎芭蓮卡，一旦對戰哈勒普取勝，將會是她今年對戰世界前10的第5勝，與荷蘭貝坦絲並列第3，僅次於澳洲芭提的6勝、瑞士班西琪的8勝。

上週在伯明罕賽一輪遊的詹詠然／詹皓晴，16強賽出戰第4種子葛羅菲德（德國）／舒爾絲（荷蘭），力拚草地賽開胡。

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