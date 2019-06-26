打滿12局 兄弟成了猿貴人

兄弟張志豪在首局就敲出2分砲。 （記者廖耀東攝）

悍將打好打滿 無功而返

〔記者徐正揚／台中報導〕3度攻佔滿壘只靠暴投拿到1分，4度執行犧牲觸擊送壘只成功1次，雖靠王鴻程軟手暴傳一壘，富邦悍將意外續命打延長賽，卻因延長賽無功而返，打滿12局以4：4與中信兄弟打和，讓Lamigo桃猿上半季封王數字歸零。

悍將前6局都能攻上得點圈，雖有2次靠安打串聯攻下分數，但第2、3、5局3度攻佔滿壘，只在2局上靠萊福力暴投拿到1分，一再錯失追平甚至攻出大局的機會，直到8局上2出局，王鴻程接到滾地球後軟手暴傳一壘，意外扳成4：4平手。

進入延長賽，10局上1出局攻佔一、二壘，11局上林威廷率先擊出二壘安打，悍將依舊無功而返，11局下雖然逃過1出局滿壘的落敗危機，12局上最後機會3上3下，因為結果非和即敗，即便最後4場補賽全勝，勝率也無法超越桃猿。

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悍將想把爭冠戰線拉回新莊的希望正式破滅，總教練陳連宏指出，球隊在上半季後半段打得不錯，希望把這個氣勢延續到下半季，「選手也是很拚，下半季還是要衝」，這場的收穫是伍鐸的狀況有回來一點，若能準備第4個洋投當然最好。

官大元於10局上鄭凱文受傷時緊急登板，先化解1出局2人在壘的危機，最後讓悍將6上6下，後援2.2局僅挨1安無失分，本季首次獲選單場MVP，他驚訝地表示，其實一直在等隊友打再見安打，前次拿MVP應該是5年前，當時總教練是謝長亨。

官大元指出，鄭凱文被胡金龍的強襲球打到時，他才剛開始拉長球，當下的想法是「我的高鐵跑掉了」，確定要上場便加快熱身，因為在牛棚覺得狀況不錯，上場後就照捕手的指示投；至於鄭凱文，因為脖子被打到，當下呼吸困難，退場後已無大礙。

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