歐洲版基襪大戰 田中30日扛倫敦首戰

大聯盟首次前進倫敦開打。（資料照，美聯社）

哈利王子有望開球

「歐洲版基襪大戰」首戰，洋基將由「神之子」田中將大先發。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟首次前進倫敦開打，在台灣時間6月30日和7月1日將上演「歐洲版基襪大戰」，目前洋基已確定首戰交由「神之子」田中將大先發，而英國哈利王子則有望開出歷史性第1球。

大聯盟已先後前往日本、墨西哥、澳洲和波多黎各等地舉辦例行賽，這次前往歐洲則是破天荒的第1次。除了先以「基襪大戰」做為開拓歐洲市場的試金石，明年6月14、15日也已確定由小熊和紅雀前往倫敦開戰。

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倫敦賽首戰將於台灣時間6月30日凌晨1點開打，由洋基擔任客隊，紅襪則為主隊。紅襪教頭柯拉非常興奮，之前就說：「我贊成讓全世界知道我們是誰，如果可以將大聯盟賽事拓展至更多地方，我全力支持，這會很有意思。」

洋基教頭布恩則已在規劃兩場先發人選，目前敲定首戰由田中將大擔任，第2戰人選尚未決定，但有可能是沙巴西亞。在這兩場比賽，兩隊都可以在25人名單之外，啟用第26人，洋基傾向多帶幾名球員隨隊，以備不時之需。

本季結束就要退休的沙巴西亞對於倫敦行充滿期待，甚至說過這是他今年願意再投一年的一大原因，「能夠參與其中會很有趣，我知道如果沒有留下來，只能透過電視看隊友享受比賽，我一定會有點妒忌」。

田中將在這場歷史性首戰主投，他在18日對光芒繳出9局只被敲2安無失分的完封勝，23日對太空人也有6局失2分的優質演出，本季累計16場先發5勝5敗、防禦率3.21。

此外，上個月才迎接小王子亞契到來的哈利王子，據《今日美國》報導他會在首戰開球，不過也有英媒指出他尚未確定「登板」，但一定會到現場觀戰。但梅根王妃還在休產假，應該不會到球場和哈利同框。

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