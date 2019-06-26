倫敦奧運主場館 史上最劇烈「變身」

大聯盟首次前進倫敦開打，基襪大戰場地，正是2012年倫敦奧運的主場館。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕這次大聯盟倫敦賽將在「倫敦體育場」（London Stadium）開打，從月初開始，將近110名工作人員每天都要工作16小時，就是要將目前做為足球場的主場館，「變身」為棒球場。

英超足球西漢姆聯隊主場的倫敦體育場，目前正在劇烈「變身」為棒球場。（資料照，路透）

倫敦體育場正是2012年倫敦奧運的主場館，奧運結束之後，7年來經歷多次改造，目前則在進行「史上最劇烈的一次大改造」。因為倫敦體育場目前是英超足球西漢姆聯隊的主場，工作人員要將原本長方形的足球場地，改造成扇形，且有投手丘、本壘板的棒球場，光想像就知工程多浩大。

富比世網站報導，這座場館大約可容納6萬名棒球迷，且在去年12月開放一般購票後，15分鐘內就完售。根據大聯盟去年底公布的票價，從30英鎊（約台幣1217元）到385英鎊（約台幣1萬5623元）不等，比起西漢姆聯隊在此50到80英鎊的票價要貴。

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只是這次具歷史意義的首次歐洲大聯盟系列賽，仍是萬眾注目，大聯盟主席曼福瑞期待藉此打開歐洲市場，「我們將倫敦視為歐洲某種形式上的入口，而歐洲確實在棒球發展上有其重要的成長機會」。

原本紅襪台灣好手林子偉也有機會參與盛事，但他因左膝傷勢進傷兵名單，傷癒後開始進行復健賽，卻又出現右肩新傷。

歐洲版基襪大戰場館介紹

場館名稱 倫敦體育場(Lodon Stadium)

啟用日期 2012.5.6

所在地 英國倫敦斯特拉特福

建築費用 4.86億英鎊

翻修費用 2.74億英鎊(2013-2016)

容納人數 6萬6000人(體育用途)

7萬9900人(演唱會用途)

使用者 英超西漢姆聯(2016~)

英國田徑代表隊(2015~)

註：舊名為「奧林匹克體育場」，是2012年倫敦奧運主場館。

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