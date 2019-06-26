小戴球后保衛戰 印尼賽首戰楊佳敏

戴資穎（資料照）

球后寶座坐穩133週

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）昨更新世界排名，戴資穎穩坐世界球后寶座達133週，持續堆高「小戴障礙」，而她在7月16日超級1000系列印尼公開賽首戰對手出爐是新加坡20歲小將楊佳敏，屆時不只要尋求衛冕，也要展開球后保衛戰。

戴資穎本週積分9萬6225分，但積分結構有去年印尼賽冠軍的1萬2000分，該賽事今年延至7月中旬開打，小戴7月9日將被重扣5580分，積分降至9萬645分，僅領先日本名將奧原希望309分，印尼賽就成為保衛球后的關鍵戰役。

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世界排名29的楊佳敏是2017年世青女單銅牌，生涯尚未和戴資穎過招。戴資穎本屆預料有不少硬戰，8強有望碰到宿敵泰國好手依瑟儂，雙方過去24次交手，小戴是落居下風的11勝13敗，最近1次於4月馬來西亞公開賽交手，小戴是贏家。

印尼賽採6月4日該週世界排名，女單第2種子中國好手陳雨菲，首戰遇地主選手菲特里亞尼，第3種子奧原希望對香港選手鄧旋，中、日兩大名將有望在4強碰頭。

其餘台將方面，男單世界排名第4的周天成首輪對世界排名29的泰國選手阿韋辛桑農，小天過去3度交手全勝，下輪有望強碰中國名將「超級丹」林丹；男雙李洋／王齊麟首場遭遇地主組合里奇／安加，次輪可能對上去年世錦賽金牌中國組合李俊慧／劉雨辰。

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