林泓育已蹲37場 前兩年的總和

猿隊林泓育本季過半的場次都先發蹲捕。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕Lamigo桃猿隊林泓育今年可說勞苦功高，因球隊需要重返捕手崗位，連同昨役，蹲捕37場已是去年和前年總和。不過，今年林泓育打擊成績不因守備而下滑，甚至還有不減反增的趨勢，他自己也找不出原因。

今年林泓育和隊友共同攻佔打擊榜前段班，自己的打擊率一直維持在3成8左右的高水準。守備方面，上半季尚未結束，林泓育有過半的場次都先發蹲捕，按此速率，有可能突破單季最多守備場次，原本林泓育單季蹲捕場次最高是2010年菜鳥球季的80場。

林泓育說，重點應該放在守備，「畢竟我的角色是幫助投手，減少失分不一定會贏，但至少贏的機率會變大，所以若有蹲捕，我會傾向把重心放在守備上。」這並非代表林泓育不在意打擊，他說，不會特別注意自身成績，但很注重當下，「每個打席可能遇到的狀況，有時是要推進、有時要送回打者，儘可能專注在當下，把那個打席的任務完成。」

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這兩戰面對統一獅，林泓育前天以指定打擊出戰、昨役蹲捕，打擊的上壘率雖高，「參與感」卻少了些，主因是兩天下來他合計挨了3次觸身球，生涯累計105次觸身球，僅差球迷笑稱「萬磁王」的王勝偉2次。林泓育說，曾向王勝偉發豪語說「一定超過」，但他笑說：「這好像也沒什麼好驕傲的。」

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