火腿13天12戰 王柏融先過指叉魔王關

王柏融（資料照）

千賀滉大（產經新聞提供）

明尬軟銀千賀 大考驗

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日職交流戰落幕，日本火腿明天迎接13日12戰的密集賽程，首要面對的是和洋聯龍頭軟銀3連戰，雖然是王柏融較苦手的球隊，卻是最後衝刺生涯首座單月MVP的機會。

王柏融在21日入圍單月MVP候選名單，近2個系列賽打擊有些冷卻，單月打擊率3成24落至洋聯第10，雖然仍是全隊最好，在月MVP競爭上難敵打擊率3成73、4轟的樂天洋砲布拉許，還有7轟、打擊率3成60的羅德鈴木大地等人。

請繼續往下閱讀...

在6月份的最後系列賽，王柏融拚成績暴衝難度不小。軟銀預定派王牌千賀滉大、大竹耕太郎投前2戰，王柏融對2投合計9打數僅敲1安打，對千賀更苦吞4次三振，總計對軟銀28打數敲6支安打，對戰打擊率2成14，為面對洋聯球隊第2低，僅次於羅德。

指叉球剋大王 最貧打

千賀是善用指叉球奪三振的投手，回顧球季前半段，王柏融對這顆球種毫無招架之力，20打數僅敲1安打，狂吞12次三振，是面對所有球種中、唯一打擊率不到1成的球種，球季後半段能否改善攻擊品質，值得關注。

火腿和軟銀打完3連戰後，將在明星賽前進行本季最長的9連戰。由於先前痛失左膝骨折的王牌上澤直之，在先發短缺情況下，栗山監督考慮再派18歲大物吉田輝星出征，並向巨人交易換回2012年洋聯MVP吉川光夫，擔任先發投手可能性高。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法