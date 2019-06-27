季冠5連霸創新頁 桃猿強在哪?

中職4隊投打成績

記者羅志朋/專題報導

尼克斯（中）從獅轉隊到猿後，表現從神隱變神勇。（資料照）

獅隊打教劉育辰認為，桃猿打線強盛關鍵人物是林泓育。（資料照）

引言

桃猿本季在主場對獅10戰全勝，是登頂關鍵。（資料照）

桃猿上半季封王，連奪5個半季冠軍。（資料照）

前天Lamigo桃猿順利登頂，連5個半季奪冠寫下中職紀錄新頁，強勢挑戰三連霸。2017年至今桃猿打遍國內無敵手，累計勝率破6成，其他3隊都不到5成，已看不到車尾燈，堪稱近年最強常勝軍，常聞「桃猿最強」，到底有多強？數字會說話。

桃猿最強1 》魔幻主場 勝率逾7成

桃猿連5個半季奪冠，期間在桃園主場戰績107勝42敗1和，勝率0.718，遠優於客場的0.531，本季在主場對統一獅10戰全勝更是登頂關鍵；反觀富邦悍將與中信兄弟兩年半主場累計勝率都不到5成，僅獅隊0.531較佳，正好等於桃猿客場勝率。桃猿教頭洪一中認為，球員在主場打球比較舒服應有影響。

桃猿最強2 》神奇洋投 棄將變英雄

近年不少洋投原本投得搖搖欲墜，轉戰桃猿瞬間有如神助，獅隊銳克、戴倫來到桃猿更名賽格威、道恩斯，與史博威共組「洋投三本柱」，成為2017年球隊奪冠大功臣；兄弟肯恩、獅隊麥克爾去年轉戰桃猿更名克恩三世、尼克斯，表現從神隱到神勇，奪冠功不可沒；今年尼克斯身手依舊，搭配新洋投李茲，助桃猿再登頂。桃猿洋將「採購預算」不多，在有限資源發揮最大效益，2017年至今洋投豪取86勝、勇冠全聯盟。

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桃猿最強3 》無敵打線 打擊率破3成

2017年至今桃猿團隊累計打擊率高達3成14，狂敲327轟，平均每場得6.3分，遙遙領先其他3隊，不管有無王柏融壓陣都是全聯盟最可怕打線。獅隊打擊教練劉育辰認為，桃猿打線強盛關鍵人物是林泓育，比賽解讀能力強，常在休息室提點隊友攻擊策略，是教練團和隊友之間橋樑，也是年輕球員標竿。

桃猿最強4 》牛棚可靠 黃子鵬有功

陳禹勳連拿2屆救援王，寫下單季37救援中職紀錄，與王躍霖、林柏佑共組「勝利三重奏」，今年陳禹勳崩盤，輪到黃子鵬跳出來扮英雄，兩年半來桃猿牛棚累計防禦率4.70，是期間各隊唯一在5以下的數據，在投低打高的中職更顯可貴。

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